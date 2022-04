Lekarza zatrudnię od zaraz

Samorządy zawodowe szacują, że w Polsce brakuje 50 tysięcy lekarzy i 70 tysięcy pielęgniarek. To deficyt, z którym nie poradzimy sobie wyłącznie kształcąc młodych medyków. Potrzebujemy pomocy z zewnątrz. Wojna w Ukrainie sprawiła, że miliony Ukraińców w Polsce szukają schronienia. Są wśród nich i lekarze, i pielęgniarki. Zdeterminowani, by pracować. Czy rząd i samorządy zawodowe będą potrafiły to wykorzystać?Sprawdzała to reporterka "Czarno na białym" Aneta Regulska.