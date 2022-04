"Nie można być przyjacielem przyjaciela zbrodniarza. Premier Morawiecki musi to uznać”

TYLKO W TVN24 GO | Jesteśmy w sytuacji, w której nie można dłużej jakiekolwiek sympatii do Orbana wykazywać - mówi Artur Balazs, bliski znajomy Jarosława Kaczyńskiego, pytany o postawę polskich władz wobec węgierskiego premiera. Wiktor Orban od początku wojny w Ukrainie wspiera Władimira Putina, a Wołodymyra Zełenskiego uznaje za przeciwnika. Były minister rolnictwa i do niedawna konsul honorowy Węgier w Polsce przyznaje, że liderzy obozu rządzącego nie dość zdecydowanie odcięli się od wieloletniej przyjaźni z węgierskim przywódcą. - Może jest tak, że Kaczyński ma większą tolerancję i większą wiarę w Orbana. (…) Ja bym w tej sprawie podjął bardziej radykalne decyzje – mówi w rozmowie z reporterem "Czarno na białym" Arturem Zakrzewskim. Balazs stwierdza też, że związki z węgierskim przywódcą mogą stać się dla rządzących Polską poważnym obciążeniem. – Dzisiaj przyjaciel Orbana w Unii Europejskiej skazuje się na izolację i same problemy - dodaje.

W TVN24 GO dostępny jest równiez reportaż Artura Zakrzewskiego "Kłopotliwy przyjaciel".