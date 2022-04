"Nie obawiam się śmierci, ale to nie znaczy, że się nie boję"

TYLKO W TVN24 GO | Mamy miliony klawiaturowych wojowników. Powinniśmy zrobić coś więcej niż tylko gadać – mówi Joshua. To ochotnik, który przyjechał z dalekiej Alaski. Kiedyś był żołnierzem Marines. Walczył między innymi w Iraku, gdzie stracił wielu przyjaciół. Mimo to raz jeszcze chwyta za broń, bo ta wojna ma dla niego większy sens. – Kiedy płonie dom sąsiadów, wbiegam ratować ludzi. Oni tracą nie tylko swoich ludzi, miasta, sąsiadów, ale potencjalnie mogą stracić wszystko - mówi Joshua, z którym rozmawiał reporter "Czarno na białym" Radomir Czarnecki. Weteran z Iraku już wie, że ta wojna jest inna od tej, którą zna. - W czasie misji, wchodzisz, robisz, co trzeba i się ewakuujesz. A tu jest walka dzień za dniem - mówi Radomirowi Czarneckiemu.