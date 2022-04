Za wolność waszą i naszą – Białorusini na ukraińskim froncie

TYLKO W TVN24 GO | Jak pomożemy Ukraińcom w walce z Rosją, to oni nie przyjdą do naszych domów. Do Polski – mówią mieszkający w Polsce Białorusini, którzy jadą na wojnę. Są w różnym wieku, mają różne wykształcenie i rozmaite doświadczenia. W rozmowach z reporterem "Czarno na białym" Radomirem Czarneckim przyznają, że motywacją są dla nich także informacje o zbrodniach, jakich dopuszczają się rosyjscy żołnierze. Mają świadomość, że na froncie być może przyjdzie im walczyć z rodakami, bo białoruski reżim wspiera Putina. - Jeśli ktoś wspiera atak na obce terytorium, to jest okupantem i to nie ma znaczenia, czy jest on Białorusinem, Rosjaninem czy Czeczeńcem – mówią białoruscy ochotnicy. Jednocześnie wierzą, że Ukraina wygra wojnę i to będzie impuls, który pozwoli wyzwolić ich naród spod rządów Łukaszenki.