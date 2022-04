Mariupol - miasto ruin

Był jak Gdańsk - nadmorskim kurortem. Jest jak Aleppo - przez rosyjskie bomby zrównany z ziemią. Mariupol to kluczowy cel Putina, a zarazem okrutny symbol wojny w Ukrainie. Zrównane z ziemią miasto, z którego wszyscy, którzy mogli, już uciekli, a ci, którym się to nie udało, od 40 dni żyją bez prądu, wody, ogrzewania i jedzenia. To liczące przed napaścią blisko pół miliona mieszkańców portowe miasto od pierwszego dnia jest pod ciężkim ostrzałem z lądu, morza i powietrza. Dlatego ukraiński opór jest tam tak zaciekły, choć cena tego jest niewyobrażalnie wysoka? O czym Łukaszowi Karuście opowiadają ci, którzy zdołali wydostać się z miasta, bo z tymi, którzy tam są - nie ma teraz żadnego kontaktu.