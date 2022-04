"Średniowieczne oblężone miasto, w którym śmierć z głodu jest codziennością". Relacja z Mariupola

TYLKO W TVN24 GO | - Ciała bez głów, bez rąk. Nikt nie ma czasu, by pochować tych ludzi - taki obraz ulic Mariupola zapamiętała pani Marina Pagaczowa. Ostatni raz była tam ponad dwa tygodnie temu. Jest wolontariuszką, która pomaga ludziom uciec z oblężonego przez Rosjan miasta. - Trzeba szybko jeździć i liczyć na szczęście - mówi pytana o to, jak wydostała się z Mariupola. W rozmowie z reporterem "Czarno na białym" Łukaszem Karustą opisuje życie w mieście, w którym nie działają telefony, nie ma elektryczności, gazu i bieżącej wody. - Można pić deszczówkę albo można postać kilka godzin i pić wodę ze źródła. Takich źródeł jest w mieście kilka. Śmierć z głodu jest codziennością - wspomina.

