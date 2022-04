Alkoholizm, narkomania, bezdomność - to dla wielu rdzennych mieszkańców Kanady cena, jaką płacą za lata spędzone w szkołach rezydencjalnych prowadzonych przez katolickich duchownych. W wielu kanadyjskich miastach są ulice, na których tysiące ludzi spędza całe życie, w większości bez nadziei na poprawę swojego losu. Są tam nie tylko ci, którzy siłą zostali umieszczeni w szkołach rezydencjalnych, ale także kolejne pokolenie rdzennych mieszkańców Kanady. To zjawisko, zwane międzypokoleniową traumą, pokazuje reporter "Czarno na białym" Marek Osiecimski w drugiej części serii "Kanada pachnąca cierpieniem" pod tytułem "Znów staniemy się ludźmi".

1 kwietnia 2022 roku papież Franciszek przeprosił rdzennych Kanadyjczyków. - Proszę Boga o wybaczenie za godne ubolewanie zachowanie członków Kościoła Katolickiego. Chciałbym powiedzieć, że bardzo mnie to boli - wyznał papież. I dodał: - Przyłączam się do przeprosin moich braci, kanadyjskich biskupów. Rdzenni Kanadyjczycy chcą, by słowa skruchy padły na ich ziemi. Franciszek przyjął zaproszenie do Kanady. W piątek zapowiedział, że wizytę w tym kraju złoży w lipcu.