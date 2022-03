Międzynarodowy Legion walczy w Ukrainie. "Nie jesteśmy najemnikami"

TYLKO W TVN24 GO | Empatia i troska o innych to jest motywacja tych, którzy przyjeżdżają z bardzo daleka, żeby walczyć w obronie narodu, który nie jest ich narodem – mówi Damien Magrou, rzecznik Międzynarodowego Legionu Obrony Terytorialnej, który walczy w Ukrainie. W szeregach ukraińskiego wojska jest obecnie około 20 tysięcy żołnierzy – ochotników z kilkudziesięciu państw świata. Ich rzecznik w rozmowie z reporterem "Czarno na białym" Radomirem Czarneckim podkreśla, że choć do Legionu przyjmowani są tylko ludzie z doświadczeniem bojowym, to nie są to najemnicy. - Legioniści podpisują umowę z ukraińskimi siłami zbrojnymi. Muszą słuchać rozkazów, przestrzegać regulaminu i prawa humanitarnego. Są żołnierzami z mocy prawa - mówi Damien Magrou. Zwraca uwagę, że jego towarzysze broni mają świadomość, iż walcząc w Ukrainie bronią porządku prawnego, obowiązującego na świecie. - Jeśli Putinowi ujdzie to na sucho, to co to oznacza dla przyszłości pokoju na świecie? Dziś on atakuje Ukrainę, jutro może to być dyktator w Ameryce Południowej, który zaatakuje swojego sąsiada - stwierdza rzecznik.