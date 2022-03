Parking zdrożonych

Boimy się, że zabraknie nam sił, zapału i środków - alarmują wolontariusze, którzy pomagają uchodźcom na parkingu w Markuszowie. To miejsce postoju przy drodze S17, gdzie zatrzymują się dziesiątki autokarów z uchodźcami z Ukrainy. Dzięki ludziom dobrej woli mogą tu zjeść, napić się ciepłej herbaty - nawet gdy nie mają pieniędzy. Zapotrzebowanie na pomoc jest ogromne - twierdzą wolontariusze i proszą władze o wsparcie. Brakuje przede wszystkim rąk do pracy. Wojewoda twierdzi, że on takich ludzi nie ma. Odsyła do gminy. Gmina zapewnia, że pomaga, ale nie ma takich możliwości jak wojewoda, który jest odpowiedzialny za zarządzanie kryzysowe. Reportaż Marcina Jakubika z "Czarno na białym", który był na miejscu - Miejscu Obsługi Podróżnych Markuszów.