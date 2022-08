"Solidarność Wałęsów"

Gdy zaczęła się Solidarność, skończyła się rodzina - tak opowiadają nam bliscy znajomi Wałęsów, ale też przyznają to oni sami. Dokładnie 40 lat po podpisaniu Porozumień Sierpniowych - historia nie o tym, jak bardzo tamten sierpień zmienił Polskę, ale właśnie o tym, jak całkowicie zmienił życie tej jednej rodziny. Byliśmy z kamerą w miejscach, gdzie działa się ta wielka historia i to tam o historii rodziny rozmawiamy z najmłodszym synem Wałęsów - Jarosławem. To będzie historia tych 40 lat opowiedziana przede wszystkim głosem pokolenia czterdziestoparolatków, bo autor reportażu Piotr Jacoń chodził do jednej szkoły z Jarosławem Wałęsą. Są w tym samym wieku, choć jak się okazuje, nie wszystko pamiętają tak samo.

