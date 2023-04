Drogi Kukiza

Wszedł do polityki, żeby burzyć stare układy, a stał się częścią układu władzy. Władzy, która - jak sam mówi - "wisi na jego głosach". Władzy, która przyznała ostatnio 4 miliony złotych z rezerwy budżetowej na fundację z nim związaną, a stało się to kilka dni po tym, jak publicznie przyznał, że nie ma już pieniędzy na działalność polityczną. W "Czarno na białym" Paweł Kukiz i jego droga od muzyka, buntownika, anty-systemowca i zajadłego krytyka wszelkich partii politycznych do sojusznika ugrupowania, które dąży do politycznej kontroli nad każdą dziedziną życia społecznego. Co stoi za tą przemianą? - o to pytał swoich rozmówców - ludzi, którzy znali Kukiza na różnych etapach jego publicznego życia - Artur Zakrzewski.

Paweł Kukiz o "kupowaniu" posłów przez Kaczyńskiego, "jumanach z PiS-u" i nepotyzmie. Reporter "Czarno na białym" dotarł do nagrania telefonicznej rozmowy Kukiza z byłym działaczem jego ugrupowania. Odbyła się ona w sierpniu, po słynnej reasumpcji głosowania w Sejmie, w czasie której Kukiz i jego posłowie zmienili zdanie. W rozmowie, do której dotarł reporter "Czarno na białym" Artur Warcholiński, poseł Kukiz o rządzącym ugrupowaniu wyraża się inaczej niż w swoich publicznych wypowiedziach wygłoszonych po tym, jak w czerwcu ubiegłego roku podpisał umowę z Jarosławem Kaczyńskim. Rozmowa przedstawiona w reportażu nie pochodzi z przestępstwa. ZOBACZ REPORTAŻ.