Do spółki z PiS. Drodzy państwo

On jest sekretarzem generalnym Prawa i Sprawiedliwości, ma dostęp do ucha prezesa i nadzoruje partyjne struktury w terenie. Ona pracuje w instytucjach publicznych, najpierw urzędach, potem spółkach zależnych od władz, obsadzonych przez ludzi PiS. Krzysztof Sobolewski uchodzi za człowieka, którego sprawy partyjne pochłaniają bez reszty. Cieniem na jego zaangażowaniu kładzie się jednak kariera zawodowa jego żony Sylwii, która, odkąd jej mąż wszedł do władz PiS, zaczęła być znaczona intratnymi stanowiskami, co pokazują Grzegorz Łakomski z portalu tvn24.pl i Dariusz Kubik z "Czarno na białym". Choć Krzysztof Sobolewski zapewnia, że nie ma wpływu na karierę Sylwii Sobolewskiej, a o jej awansach dowiaduje się ostatni, reporterzy dotarli do rozmówcy, który ujawnia kulisy zatrudnienia żony sekretarza w spółce pośrednio zależnej od samorządu województwa śląskiego. Województwa, którym do niedawna rządził PiS. Materiał z 17 czerwca 2023 roku, zaktualizowany 3 lipca 2023 roku.