To, co odkryliście jest przełomowe, bo pokazuje to, co wiele osób przypuszczało od lat, że Jan Paweł II wiedział, że ten problem istnieje jeszcze zanim został papieżem. On musiał wiedzieć, ale nie było dowodów. A to jest dowód - tak ustalenia dziennikarskiego śledztwa Marcina Gutowskiego jednoznacznie ocenia Thomas Doyle, prawnik kanonista, autor pierwszego amerykańskiego raportu o nadużyciach seksualnych w Kościele. Przez dwa i pół roku reporter "Czarno na białym" szukał odpowiedzi na pytanie, co wiedział Jan Paweł II na temat skandali pedofilskich w Kościele. Rozmawiał z ofiarami podlegających mu księży pedofilów, ich bliskimi, świadkami i tymi, którzy mieli osobiście informować kard. Wojtyłę o przestępstwach podlegających mu księży. Dotarł też do oficjalnych kościelnych dokumentów potwierdzających działania i zaniechania Wojtyły. "Franciszkańska 3" to siódma część serii Bielmo.