Biskupi kłamią i kłamali przez lata - tak mówi reporterowi "Czarno na białym" Marcinowi Gutowskiemu ks. Ryszard Biernat. To między innymi właśnie ten ksiądz miał dostęp do tajnych, ukrywanych przez lata dokumentów dotyczących nadużyć seksualnych księży w diecezji Buffalo. Część z nich dzięki odwadze takich osób jak ks. Biernat została upubliczniona. Jednak, co zaskakujące, konsekwencji nie ponieśli odpowiedzialni za stworzenie systemu krycia pedofilii kościelni hierarchowie, a właśnie zwykli księża-sygnaliści. Ci, którym sumienie nie pozwalało milczeć. Nadużycia seksualne księży i ich ukrywanie, ludzie, którzy przełamali zmowę milczenia, informowali Watykan i, jak twierdzą, osobiście papieża Jana Pawła II. O tym w kolejnej części serii Bielmo "Otchłań kłamstwa".