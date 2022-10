Miałem nadzieję, że mnie wysłucha i będzie mi współczuł. A on tylko położył dłonie na mojej głowie i dał mi pudełko z krzyżykiem i listem — tak miał, według relacji Jamesa Greina, zareagować Jan Paweł II na jego słowa o tym, że przez lata był wykorzystywany seksualnie przez kardynała Theodora McCarricka. To wyjątkowa relacja człowieka, który miał się spotkać z papieżem na prywatnej audiencji, ale dowodów na to, że do Jana Pawła II docierały sygnały o nadużyciach seksualnych, jest więcej. Dlaczego w tak wielu przypadkach nie reagował? Dlaczego w Kościele pod jego rządami panował strach przed prawdą? Na te pytania reporterowi "Czarno na białym" Marcinowi Gutowskiemu próbują odpowiedzieć ludzie, którzy z papieżem przyjaźnili się przez kilkadziesiąt lat.