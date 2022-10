Święty dwór

Wszystkie drogi prowadzą do Rzymu - tak odpowiadają rozmówcy Marcina Gutowskiego na pytanie: gdzie jest źródło nadużyć seksualnych w Kościele i kto odpowiada za krycie przestępców w sutannach? Bo to właśnie do Watykanu, administracyjnej centrali Kościoła katolickiego, trafiały zgłoszenia dotyczące nadużyć seksualnych i podejmowane były kluczowe decyzje. Reporter "Czarno na białym" próbował dotrzeć do najważniejszych współpracowników Jana Pawła II z pytaniem: co wiedział papież, co chciał zobaczyć, a czego nie dostrzegał? Odpowiedzi w najnowszej części serii "Czarno na białym - Bielmo".