Budowa domu – o ile jest drożej?

W "Byku i Niedźwiedziu" o wyjątkowym projekcie – wizja kontenera, przyszłość wodoru i energii. – Głównym naszym złożeniem jest, żeby w przyszłości korzystać z biomasy. Nasza technologia spowoduje, że możemy stworzyć wodór. To tak zwane mobilne reaktory – mówi w rozmowie z Mateuszem Walczakiem Manfred Chatovich (Global Hydrogen). Z takiej energii i urządzeń mogłyby korzystać zarówno duże, jak i małe miasta, gminy - tam gdzie zgromadzona jest biomasa, np. odpady leśne. Projekt jest już w fazie testów, według ostatnich giełdowych komunikatów pomysłodawców, Zakład Utylizacji Odpadów Konin, należący do znanej w Polsce firmie Boryszew, jest zainteresowany tą technologią. – 95 procent wodoru jest teraz pozyskiwany z gazu ziemnego, tylko 5 procent z tak zwanych elektro luzów. Na rynku światowym, wszystkie urządzenia, które używają wodoru już można kupić. Od kosiarki na wodór, po wózek widłowy, który robi karierę w Stanach Zjednoczonych – mówił Chatovich. Koszt takiego reaktora wynosi poniżej 9 milionów złotych, lecz produkcja wodoru wynosi poniżej 2 euro za kilogram.

Następnie w programie o kosztach budowy domu. Jeden z raportów mówi, że wybudowanie nieruchomości o powierzchni 100 metrów kwadratowych do stanu deweloperskiego różni się pomiędzy 2022 rokiem a 2018 rokiem o nawet 110 tysięcy złotych. Dr Szymon Firląg (prezes dlabudownictwa.pl) powiedział, że w ostatnim czasie pojawiły się już dane wskazujące na to, że ceny materiałów budowlanych przestały rosnąć, a w niektórych obszarach mamy do czynienia z korektami w grupie izolacyjnej. – Wydaje mi się, że w obecnej sytuacji trend wzrostowy będzie wyhamowywał. Należy się spodziewać, że ceny się ustabilizują, zwiększy się również dostępność wyrobów budowlanych – ocenił rozmówca Mateusza Walczaka.