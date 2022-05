"Ceny benzyny notują historyczne rekordy". Jak ekonomicznie prowadzić samochód?

W programie "Byk i niedźwiedź" o głodzie i biedzie. Porty czarnomorskie są zablokowane, przez co Ukraina nie może wysyłać żywności w świat. Czy światu grozi głód? - Jeżeli spojrzymy na znaczenie Ukrainy i Rosji w światowym rynku zbóż, to mamy do czynienia z sytuacją, że dla niektórych krajów w bieżącym sezonie tego zboża może zabraknąć - ocenił ekonomista Jakub Olipra. Zaznaczył, że niezależnie od tego, czy Ukraina będzie miała możliwości wysłania zboża, to ma problem z produkcją. - Są tam działania wojenne i produkcja jest szacowana na poziomie o 40 procent niższym niż w poprzednich latach - oświadczył ekonomista. Zwrócił też uwagę, że pozostaje problem niskiej przepustowości infrastruktury lądowej, a wysyłanie zboża przez Bałtyk do głównych rynków zbytu Ukrainy, którymi są państwa północnej Afryki, wiązałoby się z większymi kosztami.

Następnie w programie o historycznych rekordach cen paliw. Sześć złotych za litr benzyny jeszcze niedawno szokowała. Teraz kierowcy zastanawiają się, czy przekroczy ona osiem złotych. - Jeżeli faktycznie Unia dojdzie do porozumienia i zablokujemy europejski rynek dla produktów naftowych i ropy z Rosji, to na pewno będą cały czas wysokie ceny, szczególnie, że mamy niskie poziomy zapasów paliw na świecie - ostrzegał Grzegorz Maziak, redaktor naczelny e-petrol.pl. W magazynie "Byk i niedźwiedź" instruktor nauki jazdy Piotr Rudzki tłumaczy, jak ekonomicznie prowadzić samochód, żeby nie przepłacać.