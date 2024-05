Czy AI zastąpi człowieka? "Ludzie będą musieli się dostosować, ale będzie to zmiana na lepsze"

Podczas kongresu Impact'24 o rozwoju sztucznej inteligencji Jan Niedziałek rozmawiał z Davidem Hoganem, wiceprezesem NVIDIA na region Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki. - Bardzo ważne jest, żeby stawiać na ludzi. Jesteśmy najinteligentniejszymi istotami, jednak jest wiele zadań, których wykonywanie nie sprawia nam przyjemności, nie jesteśmy w nich dobrzy i zajmują nam ogromną ilość czasu. To właśnie tego typu zadania można zautomatyzować za pomocą sztucznej inteligencji - stwierdził Hogan. Był również pytany, jak reagować na obawy ludzi, którzy boją się, że staną się zbędni z powodu sztucznej inteligencji. - Przy każdej większej transformacji technologicznej, która miała miejsce na przestrzeni wielu lat, nigdy nie doszło do redukcji zatrudnienia. Zawsze chodziło o umożliwienie tworzenia nowych rzeczy - odpowiedział Hogan. Dodał, że "ludzie będą musieli się dostosować, ale będzie to zmiana na lepsze". Wskazał tu między innymi na zastosowanie technologii w medycynie, gdzie w niektórych przypadkach sztuczna inteligencja może rozwiązać problem niedoboru lekarzy.

W dalszej części programu rozmowa z Kennethem Cukierem, wicenaczelnym brytyjskiego tygodnika "The Economist". - Mam nadzieję, że sztuczną inteligencję będziemy mogli wykorzystać do walki z jej patologiami, np. moglibyśmy wyciszyć działania botów czy hejterów na platformach społecznościowych - mówił Cukier. Jego zdaniem "brakuje przywództwa ze strony Doliny Krzemowej i innych ośrodków technologicznych w Ameryce, aby wprowadzić ograniczenia na platformach społecznościowych". - Problemem nie jest sztuczna inteligencja. Rosja oczywiście ją wykorzystuje, ale to technologia neutralna. Można ją wykorzystać na cele dobre i złe - zaznaczył Cukier.