"Właściwa ścieżka do sukcesu". Czego Polska może nauczyć się od Szwecji?

Gospodarka, konkurencyjność, technologia - gdzie jesteśmy, co robimy i czego chcemy? - pytał Jan Niedziałek podczas XVI Europejskiego Kongresu Gospodarczego. Prezes zarządu Comarch S.A. Anna Pruska mówiła, że w obszarze informatycznym nie mamy granic konkurencyjności, ponieważ informatyk może pracować dla firm znajdujących się w dowolnym miejscu na świecie. - Niestety w polskiej gospodarce kończy się okres, kiedy mogliśmy konkurować wyłącznie ceną i kosztami pracy, ponieważ doganiamy średnią Unii Europejskiej. Musimy szukać innych przewag konkurencyjnych. Tym na pewno jest bardzo dobre wykształcenie polskich informatyków, młodych ludzi - znajomość języka angielskiego i przede wszystkim innowacyjność - wskazała. Założyciel i CEO InPostu Rafał Brzoska powiedział, że "potrzebujemy wsparcia dla firm, które dzisiaj podejmują odważną decyzję, by inwestować w pomysł, wynalazek i również w projekt poza granicami naszego kraju". - Sukces osiągnięty na jednym rynku, absolutnie nie gwarantuje sukcesu osiągniętego globalnie. Historie najlepszych firm, z których korzystamy jako konsumenci europejscy, pokazują, że to jest właściwa ścieżka do sukcesu. Szwecja jest dla mnie modelowym przykładem mądrej inwestycji w narodowych championów - Skype, Spotify, Clarna, Ikea, Ericsson, Volvo. Mało osób zdaje sobie sprawę, że Szwecja, jeśli chodzi o liczbę firm wycenianych na ponad miliard dolarów, jest numerem jeden zaraz po Dolinie Krzemowej, która nie jest państwem - wyjaśnił. Prezes zarządu PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Dariusz Marzec również podkreślił, że "państwo nie powinno zostawiać swoich championów samotnie". - Te ostatnie dwa lata nauczyły nas, że musimy się troszczyć o bezpieczeństwo, ale także o właściwe finansowanie transformacji, która będzie toczyła się w ciągu najbliższych lat - kontynuował Member Management Board Banking i Head of Wholesale Banking ING Andrew Bester.