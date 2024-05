Ile chcą zarabiać studenci, a ile zarabiają? Raport

Płacowe ambicje studentów. Marian Owerko, twórca i szef programu Kariera oraz wiceprezes Polskiej Rady Biznesu, w programie "Byk i niedźwiedź" w TVN24 GO i TVN24 BiS, mówił o tym, ile zarabiają studenci oraz jaką chcieliby mieć pensję za trzy lata. Przypomniał, że po pierwsze, ma na to wpływ wzrost płacy minimalnej. Po drugie, nacisk na presję płacową spowodowała inflacja. - Jak podaje Eurostat, polska ma najwyższą presję płacową ze wszystkich krajów UE. To jest wzrost o około 12 procent - przypomniał Owerko. Gość Mateusza Walczaka przyznał również, że co trzeci student, biorący udział w programie Kariera dostaje ofertę pracy po zakończonym stażu, jednak nie wszyscy z niej korzystają. Jakie cechy są pożądane wśród nowych pracowników? - Obszar, na który nie zwraca się uwagi, bo jest must have, to znajomość języka angielskiego, albo dwóch, czasami nawet trzech. To nie robi już wrażenia. Znajomość obsługi mediów, komputera, to też jest standard. Osoba musi być ambitna, musi chcieć osiągnąć sukces - tłumaczył Owerko.