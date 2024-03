Wkrótce zapłacimy więcej za zakupy. Ile? Rodziny 2+2 nawet 1000 złotych

Ministerstwo Finansów poinformowało, że zerowa stawka VAT nie zostanie przedłużona na produkty żywnościowe takie jak: owoce, warzywa, mięso, nabiał, czy produkty ze zbóż. Oznacza to, że wygaśnie wraz z końcem marca, a od kwietnia wróci pięcioprocentowy VAT. W programie "Byk i Niedźwiedź" Mateusz Walczak wraz ze swoim gościem Maciejem Hermanem, prezesem zarządu Wedel, szacowali, o ile wzrosną nam rachunki. Według wyliczeń w skali roku singiel może spodziewać się wydatków wyższych o 200-250 złotych, z kolei rodziny 2+2 mogą być zmuszone wydać nawet o 800-1000 złotych więcej. Herman zaznaczył, że liczba zmiennych jest tak wysoka, że trudno powiedzieć, jak to będzie wyglądało w przyszłości. - Z jednej strony mamy czynniki negatywne tak jak podniesienie VAT-u. Projekcja Narodowego Banku Polskiego pokazuje, że przez następne 3 lata nie dojdziemy do celu inflacyjnego. Ona opiera się też na optymistycznych założeniach, jeśli chodzi o rynek pracy, poziom bezrobocia, wynagrodzenia, itd., co oznacza, że trzeba być ostrożnym, jeśli chodzi o prognozy - wyjaśnił. Jako pozytywny wskaźnik gość TVN24 BiS i TVN24 GO wymienił środki z Krajowego Planu Odbudowy. - Jeśli pytamy konsumentów o nastroje, to one są relatywnie pozytywne w stosunku do takich, które były jeszcze rok temu. (...) Jestem umiarkowanym optymistą. Tych zagrożeń, np. geopolitycznych jest tak dużo, że trudno wyrokować, co się będzie działo nawet nie za rok, ale za miesiąc - podkreślił Herman.

Następnie w programie o przyszłości młodych i ich karierze mówili Marian Owerko, twórca i szef Programu Kariera Polskiej Rady Biznesu oraz Oliwia Wąsowska, stażystka w firmie Respect Energy w ramach 20. edycji Programu Kariera.