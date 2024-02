Jak zarabiają Polacy. "Takiego wzrostu nie obserwowaliśmy historycznie"

Przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w styczniu 2024 roku wyniosło 7768,35 złotego brutto. - Jeżeli spojrzymy na średnią, to ona rzeczywiście tyle wynosi, ale to nie jest wartość, którą większość Polaków widzi na swoich paskach wynagrodzeń - skomentował w programie "Byk i niedźwiedź" Paweł Śliwowski (p.o. dyrektora PIE). Jak przypomniał, na koniec 2022 roku ponad 6,3 procent Polaków dostawało wynagrodzenie minimalne, a jedna trzecia dostawała od połowy do 75 procent tego, co wówczas było średnią. Zwrócił przy tym uwagę, że "ta średnia wartość, o której mówimy, jest często stosowana w miarach statystycznych, w analizach jest punktem wyjścia, ale jeżeli myślimy o rozkładach tego, co Polacy widzą w portfelach, to nie jest wartość, która dobrze oddaje ten stan". Śliwowski zaznaczył, że wzrost wynagrodzeń w styczniu o 12,8 procent rok do roku, to coś, czego "nie obserwowaliśmy historycznie". - To wszystkich zaskoczyło, konsensus analityków był na nieco niższym poziomie i raczej panuje zgodność, że to jest tempo, którego nie utrzymamy - stwierdził.

Następnie w programie Jan Niedziałek rozmawiał na temat higieny cyfrowej i korzystania ze smartfonów. - Przede wszystkim musimy się zmierzyć z faktem, że mamy pandemię problematycznego używania urządzeń ekranowych nie tylko przez dzieci i młodzież, ale także przez osoby dorosłe - mówiła Magdalena Bigaj (prezeska Fundacji Instytut Cyfrowego Obywatelstwa). Podkreśliła, że "edukacja w zakresie odpowiedzialnego używania ekranów jest potrzebna wszystkim grupom wiekowym, szczególnie tym najmłodszym, ponieważ są to ludzie w okresie dorastania, którzy potrzebują wsparcia w samokontroli". Jak wskazała, "mamy ogromny problem, wynikający z dwóch rzeczy - z jednej strony z naszej nieświadomości, jak urządzenia ekranowe silnie wpływają na nasz mózg, powodując określone zmiany w naszym zachowaniu, a z drugiej strony społeczeństwo odbiera komunikaty, że technologia jest fajna i musisz się nią otoczyć".