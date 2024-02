Polska jednym z najbogatszych krajów na świecie? Dzięki sztucznej inteligencji jest to możliwe

Sztuczna inteligencja dla Polski to przede wszystkim niesamowita szansa na awans do grona 10 najbogatszych krajów na świecie. Dzisiaj mamy dopiero 39 miejsce PKB per capita na mieszkańca. To jest szansa, która może zdarzyć się raz na 120 lat - mówił w programie "Byk i Niedźwiedź" w TVN24 i TVN24 GO Miron Mironiuk, pomysłodawca i przewodniczący zespołu PL/AI "Sztuczna inteligencja dla Polski". Rozmówca Jana Niedziałka wyjaśnił, że to właśnie 120 lat temu w czasie drugiej rewolucji przemysłowej i elektryczności, Stany Zjednoczone stały się najbogatszym krajem na świecie, wyprzedzając Wielką Brytanię. - Ameryka miała swojego Thomasa Edisona, my mamy niesamowitych inżynierów, jak Kamil, Agnieszka, Marek, Karol, Łukasz, którzy są w zespole "Sztuczna inteligencja dla Polski". Ważne jest, żeby stworzyć warunki po to, żeby inżynierowie i utalentowani Polacy, chcieli budować w Polsce swoje projekty - dodał. Mironiuk podkreślił, że większość projektów, nad którymi będzie pracował jego zespół, nie była realizowana jeszcze nigdzie na świecie. Wymienił, że w ramach skutecznego państwa chcą pomóc administracji w zidentyfikowaniu absurdów prawnych.