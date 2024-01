Czy polska giełda utrzyma pozycję lidera? "Nie zdziwiłbym się, gdyby napływał jeszcze większy kapitał"

Czy polska Giełda Papierów Wartościowych nadal będzie liderem? - Nie wiem, co będzie za miesiąc, za kwartał, ale jeżeli chodzi o okres dwóch, trzech lat, to o polską giełdę jestem spokojny z kilku powodów - odpowiedział w programie "Byk i Niedźwiedź" Cezary Głuch, właściciel bloga independenttrader.pl, znany również jako "Trader 21". W rozmowie z Mateuszem Walczakiem wskazał, że "mamy bardzo dobre wyceny i Polska jest klasowana pod względem liderów, czyli najtańszych rynków na świecie". Jak przyznał, nie zdziwiłby się, "gdyby do Polski napływał jeszcze większy kapitał". Zwrócił przy tym uwagę, że "zagranica patrzy na takie rynki przez pryzmat wycen akcji, bezpieczeństwa oraz kursu waluty". - Mieliśmy już w sporej części bardzo tanie akcje i tanią złotówkę, więc nic dziwnego, że Polski rynek akcji w ujęciu dolarowym zanotował najlepszy wynik ze wszystkich rynków akcji na świecie - zaznaczył. Cezary Głuch był również pytany o inwestycje w sztuczną inteligencję. Przypomniał, że takie firmy, jak Apple, Meta czy Microsoft "przeznaczają gigantyczne środki na rozwój sztucznej inteligencji, ale jeszcze więcej na skupowanie małych firm, które mają lepsze produkty". - Więc ciężko jest inwestować w jakąś małą firmę, której cena wzrośnie stukrotnie - dodał. W jego przekonaniu, jeśli szuka się skrajnie zmiennych aktywów, to łatwiejsze są kryptowaluty.