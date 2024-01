"Skończyły się lekkie czasy". Jakie podatki mogą wkrótce wzrosnąć?

Ponieważ mamy przed sobą trudne czasy, bo skończyły się lekkie czasy globalnie, to musimy inwestować nie tylko w gospodarczy rozwój, ale również nasze własne bezpieczeństwo. W tym celu musimy przekierować część ze strumienia PKB, z naszego dochodu narodowego, z konsumpcji na inwestycje w bezpieczeństwo - mówił w "Byku i Niedźwiedziu" Mateusz Walewski, główny ekonomista Banku Gospodarstwa Krajowego. Podkreślał, że oczywiście podniesienie podatków nie jest jedynym sposobem, by to zrobić, ale najszybszym i najbardziej oczywistym dla polityki gospodarczej kraju. Jako przykłady podatków, które mogłyby wzrosnąć, wymienił VAT i akcyzę. Walewski podkreślał, że nie uważa, że podniesienie podatków powinno nastąpić gwałtownie, ale, że musimy o tym pamiętać, bo - jak podkreślał - lekkie czasy globalnie się skończyły. Przyznał, że oczywiście "zawsze istnieje zagrożenie", że uzyskane w wyniku podniesienia podatków pieniądze, zostaną niewłaściwie rozdysponowane przez polityków.

W drugiej części programu o tanim kredycie na mieszkanie. "Bezpieczny kredyt 2 proc." jest już wyczerpany. Złożono sto tysięcy wniosków. Nowy pomysł nowego rządu proponuje "Mieszkanie na start". Czym się różny propozycja gabinetu Donalda Tuska od tej Mateusza Morawieckiego? O szczegółach Jan Niedziałek w rozmowie z dr. Antonem Bubielem, współzałożycielem platformy rentier.io, która zajmuje się wyceną nieruchomości.