"Osoba z wyższym wykształceniem nie może zarabiać trzy tysiące z kawałkiem"

To nie są transfery socjalne. To jest po prostu zapewnienie odpowiedniej jakości usług publicznych, co jest niezbędne dla długotrwałego rozwoju i dla stabilności państwa - mówił Tomasz Korab (Prezes Zarządu EQUES Investment TFI SA) w programie "Byk i niedźwiedź" o podwyżkach dla nauczycieli i budżetówki. - Nie może osoba z wyższym wykształceniem zarabiać trzy tysiące z kawałkiem - dodał. Gość programu ostrzegł, że może doprowadzić to do braków, przy których "państwo przestanie funkcjonować". - Wtedy będziemy mieć państwo z dykty - powiedział Korab. Rafał Bogusławski (główny strateg KUPFUNDUSZ SA) stwierdził, że "poprzednia ekipa przez osiem lat zaniedbała obszar edukacyjny". - Dla Polski najważniejsi są ludzie z wykształceniem. Wykształceni pracownicy to jest aktywo, które potrzebujemy - mówił Bogusławski. Pytany o oszczędności Polaków, Bogusławski stwierdził, że w ostatnich latach ludzie byli motywowani, żeby wydawać szybciej i więcej. - Konsumpcja stała się bardzo atrakcyjna, bo inflacja była rozpędzana od 2018 roku - dodał. Korab stwierdził, że rząd powinien prowadzić politykę "nie przeszkadzać". - W gospodarce wolno rynkowej bogactwo nie jest generowane przez państwo, tylko przez sektor prywatny - mówił.