Jaki był rok 2023 dla gospodarki i inwestycji? Jakie są prognozy na kolejny rok? O tym rozmawiali Mateusz Walczak i Jan Niedziałek w świątecznym odcinku "Byka i niedźwiedzia" ze swoimi gośćmi. - Jak patrzeć na ten rok, to rynki akcji to szaleństwo - stwierdził Rafał Bogusławski (główny strateg KUPFUNDUSZ S.A). - Ten rok jest na pewno pozytywnie zaskakujący, jeżeli chodzi o stopy zwrotne - dodał. - Dla inwestycji to był świetny rok. Dla niektórych typów nawet nazbyt dobry. W Polsce dla inwestorów funduszy trudno znaleźć takie, na których mamy straty - mówił Tomasz Korab (Prezes Zarządu EQUES Investment TFI SA). Jego zdaniem "polskie fundusze, na tle świata, miały się świetnie". O perspektywie na przyszłość, Bogusławski powiedział, że polski rynek czeka dużo pozytywnych informacji, natomiast z problemami mogą zmagać się kraje starej Europy tj. Niemcy i Francja. Tomasz Korab dodał, że na razie konflikty w Ukrainie i na Bliskim Wschodzie nie przełożyły się na przyszłe prognozy. Jego zdaniem największym problemem byłaby wojna na Tajwanie, ale jest to "tak czarny scenariusz, że coraz mniej prawdopodobny".