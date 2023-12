"Zmiana dla 90 procent ludzkości". Sztuczna inteligencja w roli psychoterapeuty

Sztuczna inteligencja zaczyna nas przerastać w coraz szerszej gamie różnych umiejętności. Oczywiście były lepsze programy szachowe, niż Kasparov, były lepsze programy do naukowych obliczeń, ale dzisiaj sztuczna inteligencja przerasta nas w najbardziej ludzkich zdaniach - mówił w programie "Byk i Niedźwiedź" prof. Michał Kosiński z Uniwersytetu Stanforda. Rozmówca Mateusza Walczaka zwrócił uwagę na to, że sztuczna inteligencja może stać się dla wielu ludzi psychoterapeutą. - On się nie męczy, nie ocenia nas tak, jak oceniają nas zawsze inni ludzie, a my mniej wstydzimy się przyznać do rzeczy wstydliwych komputerowi, niż innemu człowiekowi. (...) Jest to zmiana dla 90 procent ludzkości z nieposiadania żadnego dostępu do terapii, nauki, doradztwa do posiadania wspaniałego, nigdy niemęczącego się i bardzo taniego doradcy - wskazał.

Konrad Maj, kierownik Centrum Innowacji Społecznych i Technologicznych HumanTech z SWPS, zaznaczył, że w Polsce jest duży poziom niewiedzy w stosunku do robotów. - Ludzie kojarzą roboty z jednostkami, które mają rączki, czy oczy. Nie zdajemy sobie sprawy, że korzystamy z robotów na co dzień, bo telefon też możemy tak traktować - wyjaśnił. Gość TVN24 BiS i TVN24 GO podkreślił, że jako naród "powinniśmy powalczyć ze stereotypami, bo kraje, które się robotyzują, automatyzują, wcale nie redukują zatrudnienia - wręcz zatrudniają więcej".