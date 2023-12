Czy wiatraki są w Polsce potrzebne? "Mamy dobre warunki wietrzności i bardzo złą sytuację energetyczną"

Jako kraj mamy wyjątkowo dobre warunki wietrzności i bardzo złą sytuację energetyczną, bo potrzebujemy suwerenności energetycznej w naszym kraju - mówił w programie "Byk i Niedźwiedź" Janusz Gajowiecki (prezes Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej). Zaznaczył przy tym, że "jest to istotne z perspektywy wszystkich Polaków, aby energetyka wiatrowa się rozwijała". Według niego odległość wiatraków na 500 metrów od zabudowań "jest w pełni bezpieczna". - To będzie umożliwiało realizację tych inwestycji na poziomie czterech procent obszaru naszego kraju - tłumaczył Gajowiecki. Jak podkreślił, "nie wydaje się to dużo, ale te cztery procent zapewnią Polsce suwerenność energetyczną w przyszłości". Stwierdził również, że "bez zagwarantowania naszym przedsiębiorcom czystej i taniej energii elektrycznej, skazujemy się na porażkę długoterminową".





Następnie w programie Eryk Szmyd (XTB) był pytany przez Jana Niedziałka o przyczyny wzrostu wartości Bitcoina. Jak wskazał, "przede wszystkim napędza go spadek inflacji w ujęciu globalnym". Zwrócił również uwagę, że "emisja Bitcoinów, które będą wchodzić na rynek, będzie o połowę mniejsza". - To oznacza, że będzie ich coraz mniej na rynku, a to również wpływa na wyobraźnię inwestorów, którzy niechętnie w tej chwili sprzedają Bitcoiny - tłumaczył.