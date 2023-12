Polacy fatalni w oszczędzaniu. "Historia nauczyła nas, że jak ktoś oszczędzał, to dobrze na tym nie wychodził"

W programie "Byk i Niedźwiedź" w TVN24 BiS o tym, jak oszczędzają Polacy. Według danych Eurostatu w Grecji i w Polsce gospodarstwa domowe wydają więcej, niż wynosi ich dochód rozporządzalny. Oznacza to nie tylko brak możliwości odłożenia pieniędzy, ale wręcz konsumowanie oszczędności bądź zaciąganie pożyczek. - Nie mamy skłonności do oszczędzania. Zawsze tak było, że staraliśmy się wydawać się większość pieniędzy, które nadmiarowo nam wpadały do kieszeni - komentował Maciej Samcik (dziennikarz ekonomiczny, Subiektywnie o finansach). Dodał, że "historia nauczyła nas, że jak ktoś oszczędzał, to raczej dobrze na tym nie wychodził". - Albo była jakaś denominacja, albo hiperinflacja, albo zmiana waluty, albo wojna. Teraz jest problem wynikający z inflacji, która była u nas wyższa niż w większości krajów Europy Zachodniej, w związku z czym, żeby utrzymać standard życia, musieliśmy poświęcić większą część oszczędności niż oni - wyjaśnił Samcik.

W drugiej części o sylwestrowych wyjazdach Polaków. - Widzimy, że z roku na rok coraz więcej klientów biur podróży wyjeżdża na święta i sylwestra, zamiast zostawać w domu - mówił Jarosław Kałucki (Travelplanet.pl). Zaznaczył, że okres świąteczno-sylwestrowy "ludzie traktują coraz bardziej jako wypoczynek". - Przygotowania do świąt to ciężka praca, a można wyjechać już nawet za kilkaset złotych w takiej bardzo budżetowej wersji - powiedział Kałucki.