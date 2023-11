Rosną pensje Polaków. "W długim terminie odbija się to na tych dobrze zarabiających"

Średnie wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w październiku 2023 roku wyniosło 7544,98 złotych brutto. - Może być tak, że więcej niż połowa nie zarabia średniej - stwierdził w programie "Byk i niedźwiedź" w TVN24 BiS Tomasz Korab, prezes zarządu Eques Investment TFI SA. Niemniej zwrócił uwagę na "bardzo silny wzrost płac". - Chcemy, żeby płace rosły. Problem jest wtedy, kiedy płace rosną za szybko, bo płace to koszt - uzasadniał. Jak dodał Korab, "jeżeli płace odrywają się od wydajności pracy, to firmy przestają zarabiać i przestają inwestować".

Wcześniej, w pierwszej części programu, Mateusz Walczak gościł Zofię Kierner, która w wieku 14 lat założyła fundację Girls Future Ready. Wsparcie uzyskało już ponad 80 tysięcy młodych kobiet w Europie Środkowo-Wschodniej. Realizowany przez fundację program #HERSTORY "co miesiąc łączy jedną doświadczoną mentorkę z jedną młodą dziewczyną, które realizują jeden konkretny projekt". Uczestniczki tworzyły między innymi własne biznesy. - Jedna stworzyła własną aplikację i dostała się do MIT. Inna poleciała do Parlamentu Europejskiego - wymieniała Kierner. Mateusz Walczak rozmawiał także z Kaliną Kalwasińską, która dzięki programowi opublikowała swoje artykuły w "Gazecie Wyborczej", oraz jej mentorką Karoliną Słowik ("Gazeta Wyborcza").