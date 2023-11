To "szczególny czas", dlatego ten dzień będzie wolny od handlu. Co zrobić z innymi niedzielami?

Rząd przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni. Powodem jest tegoroczna Wigilia Bożego Narodzenia, która wypada właśnie w niedzielę. Rząd uzasadnia, że to "szczególny czas" i dlatego powinna być wolna od handlu. Zamiast tego sklepy będą mogły być otwarte przez kilka godzin w niedzielę, 10 grudnia. Decyzja ta nie podoba się handlowcom. - Jest to bardzo dobra decyzja - komentował w programie "Byk i Niedźwiedź" w TVN24 BiS doktor Hubert Gąsiński (ekspert i wykładowca Uniwersytetu WSB Merito w Warszawie). Jak dodał, "jeśli są przeciwnicy i zwolennicy handlu w niedzielę, to należy zrobić coś pośrodku" - Dajmy dwie niedziele handlowe i tak zapiszmy w kodeksie pracy. Ewentualnie, pamiętajmy też, że można zatrudniać pracowników na umowę zlecenie, której nie obejmuje kodeks pracy - powiedział doktor Gąsiński.

W dalszej części programu o przyczynach wypalenia zawodowego w Polsce Mateusz Walczak rozmawiał z Marią Rotkiel (psycholożka, terapeutka rodzinna). - Monotonia i rutyna się do tego przyczyniają. Wcale nie jest tak, że polecamy komuś pójść na urlop i odpocząć. Często wręcz odwrotnie - szukamy nowych wyzwań i celów. To trochę tak, jakby obudzić kogoś z koszmaru - wyjaśniła Rotkiel.