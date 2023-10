Czy wstawanie rano i praca po 16 godzin dadzą sukces? "Ciężka praca nie wystarczy"

Dlaczego informatycy często wybierają pracę dla zagranicznych firm? - Pierwsze, to jest konkurencyjne wynagrodzenie, ponieważ firmy zagraniczne, posiadające silniejszą walutę, są w stanie zaoferować większą płacę i przyciągnąć lepszych specjalistów - tłumaczył w programie "Byk i Niedźwiedź" Mariusz Lach (partner zarządzający IT Lumier). W rozmowie z Janem Niedziałkiem zwrócił również uwagę, że zagraniczne projekty "w dłuższej perspektywie wzmacniają rozwój kariery - są ambitniejsze, mają wyższe wymagania i szerszy zakres". Lach wskazał także na model współpracy. - W Polsce firmy wracają do pracy z biura, ewentualnie hybrydowej, natomiast specjaliści IT przyzwyczaili się do pracy zdalnej w pełni i firmy zagraniczne im często tę możliwość dają - powiedział.

Następnie w programie prof. Piotr Michoń (autor książki "Życzę szczęścia", ekonomista, UEP) został zapytany, czy wstawanie o piątej rano i harówka pomogą zapewnić sukces w życiu. - Absolutnie nie. Bycie perfekcjonistą nie wystarczy, żeby taki sukces osiągnąć, nawet jeżeli będziemy ciężko pracować - odpowiedział. Zaznaczył, że "większość z tych, którzy osiągnęli sukces, mówii, że pracowali po 16 godzin i tak mogło być, ale takich, którzy pracują po 16 godzin, jest znacznie więcej, również wśród tych, którzy nigdy sukcesu nie zdobyli". Jak podkreślił, "ciężka praca nie wystarczy". - To by było nudne, gdybyśmy mówili: tak, tak, pieniądze dają szczęście, zakochaj się, miej dzieci, to będziesz szczęśliwy, a tu okazuje się, że nie do końca - dodał.