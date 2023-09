Inflacja pójdzie w dół? Ekspert podaje liczby

Jan Niedziałek rozmawiał z Pawłem Borysem, szefem Polskiego Funduszu Rozwoju. Jego zdaniem po trzech latach, gdy cała gospodarka przechodziła mocne turbulencje, ten i przyszły rok będą czasem stabilizacji. - Inflacja spadnie na koniec tego roku do poziomu około 6,5-7 procent. Jednak do celu inflacyjnego jest jeszcze długa drogra - ocenił gość programu "Byk i Niedźwiedź". Mówiąc o obniżkach stóp procentowych przyznał, że "cały czas balansujemy pomiędzy koniunkturą i inflacją po to, by zapewnić strategię miękkiego lądowania". Następnie Jakub Turowski z Mety mówił o potencjale firmy. Jak przyznaje "krótkofalowo media społecznościowe są i będą mieć się dobrze". - Oczywiście te narzędzia ewoluują, ale będą z nami. W kontekście długofalowym widzimy przyszłość w tym, co ogłosiliśmy 2 lata temu, ten cały "metaverse". Sprowadza się to do takiego imersyjnego internetu, to nie jest żadna rewolucja, to jest normalna ewolucja - zaznaczał. Ponadto Jan Niedziałek o problemach pacjentów rozmawiał z Anną Rulkiewicz, prezes zarządu Luxmed.