Trendy w sztucznej inteligencji. "Nabuduje nam dodatkowych miejsc pracy"

O najciekawszych trendach w sztucznej inteligencji w programie "Byk i Niedźwiedź" w TVN24 BiS i TVN24 GO mówiła Jowita Michalska, prezeska Digital University, inicjatorka Masters&Robots. - Jej ogromny wpływ na rynek pracy jest przewodnim tematem. Każdy z nas korzysta dziś z osobistego asystenta i może pozyskać bardzo dużą pomoc w pracy. Oprócz tego, że to narzędzie dla większości z nas jest bezpłatne, powstała masa nowych start-upów, które są w stanie pomóc nam w codziennej pracy - wyjaśniła. Zdaniem rozmówczyni Jana Niedziałka "więcej miejsc pracy zniknie z rynku światowego niż się pojawi, ale nie z powodu sztucznej inteligencji". - Sztuczna inteligencja nabuduje nam dodatkowych miejsc pracy. W perspektywie 5 lat, każdy powinien się przyglądać temu co robi, w jakim obszarze działa i czy przypadkiem nie będzie przepływać gdzieś indziej. Będą pojawiać się nowe zawody, ale też będą pojawiać się zmiany w obrębie istniejących - wskazała.

W programie także Szymon Kazimierczak z TVN24 BiS komentował doniesienia z branży motoryzacyjnej - Chiny wyprzedziły Japonię w eksporcie samochodów. - To jest o tyle niepokojące dla europejskich producentów, ponieważ to nie jest już tylko eksport samochodów spalinowych, ale też i elektrycznych, tych najnowocześniejszych. To oznacza, że Chińczycy są teraz największym producentem samochodów elektrycznych na świecie i to oni przejęli pałeczkę innowacji - wyjaśnił.