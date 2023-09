Coraz mniej Polaków. "Nasza gospodarka może tracić potencjał"

W programie "Byk i Niedźwiedź" w TVN24 BiS relacja Jana Niedziałka z XXXII Forum Ekonomicznego w Karpaczu. Dziennikarz rozmawiał między innymi z profesorem Łukaszem Hardtem, przewodniczącym Rady Nadzorczej ZUS i byłym członkiem Rady Polityki Pieniężnej, który mówił o zmianach demograficznych. - Zmiana na pewno jest poważna. Społeczeństwo szybko się starzeje, a współczynnik dzietności jest niski - wskazał profesor Hardt. Dodał, że z tego powodu nasza gospodarka może tracić potencjał. - Skoro maleje stopa dzietności, to nam powinno zależeć na tym, żeby inwestować w podnoszenie wydajności pracy i przyciąganie siły roboczej z zewnątrz do Polski - wyjaśnił profesor Hardt.

Następnie o problemach kobiet na rynku pracy oraz w polityce mówiła Magdalena Sobkowiak, szefowa Stowarzyszenia Kobiety w Centrum. - Kobiety średnio za tę samą pracę, na tym samym stanowisku, z tym samym wykształceniem i przy tym samym nakładzie sił otrzymują pensję o 10 procent niższą. Efektem jest to, że dzisiaj kobiety nie tylko w Polsce, ale całej Unii Europejskiej średnio dostają o wiele niższe emerytury - podała Sobkowiak. Wskazała także na potrzeby Polek w samorządzie. - Zrobiliśmy badania i okazało się, że co czwarta Polka uważa, że jej sprawy nie są reprezentowane w samorządzie, dlatego że rządzą tam głównie mężczyźni - powiedziała Sobkowiak. Dodała, że kiedy zapytano mężczyzn i kobiety samorządowców o to, jakie zadania są dla nich najważniejsze, to wymienili zupełnie różne rzeczy. - Mężczyźni mówili między innymi o infrastrukturze, a kobiety o opiece zdrowotnej. Obecność kobiet w samorządzie jest niezbędna, abyśmy mieli pełne spojrzenie na wiele spraw - podkreśliła Sobkowiak.