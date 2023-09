"To jest wielka rzecz w kontekście rynku pracy". Zmiana już od września

1 września do szkół ponadpodstawowych wprowadzony został nowy przedmiot "Biznes i zarządzanie", zastępujący dotychczasowe "Podstawy przedsiębiorczości". - To jest wielka rzecz w kontekście zmian na rynku pracy - ocenił w programie "Byk i Niedźwiedź" Marcin Bruszewski, wiceprezes fundacji Zwolnieni z Teorii. Wyjaśnił, że w ramach przedmiotu ma być także realizacja własnego projektu zespołowego przez uczniów "włącznie z tym, że na maturze 30 procent wyniku ma być za taki projekt". - Ten duch zespołowy ma szansę wznieść Polskę na kolejne wyżyny gospodarczych sukcesów - dodał. W dalszej części programu Artur Kurasiński, ekspert w dziedzinie nowych technologii, mówił o wpływie sztucznej inteligencji na szkołę. - Chat GPT, czy korzystanie z Google nie wiele zmienia, nie wiele mogą popsuć coś, co jest już bardzo popsute w Polsce - stwierdził gość Jana Niedziałka.