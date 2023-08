"Popyt mniejszy niż w ubiegłym roku". Ile trzeba zapłacić za wynajem mieszkania?

Jak wynika z lipcowego "Raportu z rynku najmu" Otodom, za wynajem mieszkania w Warszawie trzeba średnio zapłacić aż 5037 złotych. - Nie ma wątpliwości, że Warszawa wśród największych miast jest najdroższa. W tej chwili średnia stawka za wynajem kawalerki to jest około 2700 złotych - komentował w programie "Byk i niedźwiedź" w TVN24 BiS ekspert rynku nieruchomości Marcin Drogomirecki. Zaznaczył jednocześnie, że w tej chwili czynsz jest taki sam, jak rok temu. - Stawki są zbliżone do ubiegłorocznych, a w niektórych przypadkach są nawet niższe - stwierdził Drogomirecki. Co ma największy wpływ na ceny wynajmu mieszkań? Oprócz lokalizacji również popyt, który - jak powiedział Drogomirecki - w tym roku jest ewidentnie mniejszy. Wyjaśnił, że wynika to z tego, iż "w zeszłym roku na jesienną gorączkę najmu generowaną przez studentów nałożył się też napływ uchodźców z Ukrainy".

W dalszej części programu o cyberoszustwach i ich zwalczaniu Jan Niedziałek rozmawiał z inżynierką bezpieczeństwa ds. strategii i technologii antyfraudowych w mBanku Magdaleną Koroną oraz redaktor naczelną CyberDefence24 Nikolą Bochyńską. - Codziennie wykonywane są tysiące prób wyłudzania pieniędzy na klientach różnych banków - mówiła Korona. Dodała, że obecnie "urządzenia są już tak dobrze zabezpieczone, że oszuści próbują złamać nie urządzenie, a człowieka". Nikola Bochyńska zwróciła uwagę, przestępcy wykorzystują również to, że coraz więcej osób korzysta z mediów społecznościowych i usług internetowych.