Inwestują w nią Eminem, Snoop Dogg i Justin Timberlake. Czym jest sztuka cyfrowa?

Dlaczego się nie bogacimy? PKB zmniejszył się realnie o 0,5 proc. w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego. - Bez wątpienia mamy recesję - mówił w programie "Byk i Niedźwiedź" Rafał Sadoch (analityk, Dom Maklerski mBanku). Dodał, że "doświadczyliśmy negatywnych efektów związanych z konsumpcją, wysoką inflacją, stopami procentowymi". Wskazał jednak, że "na horyzoncie jak najbardziej jest poprawa i wydaje się, że najgorsze, jeśli chodzi o wzrost gospodarczy, mamy już za sobą". Następnie w programie Mateusz Walczak rozmawiał ze swoim gościem o sztuce cyfrowej. - To, co wyróżnia tę sztukę od tradycyjnej, to jest przede wszystkim fakt, że możemy korzystać z wielu mediów i bodźców - powiedział Tomasz Swaczyna (prezes Metasy S.A.). Pytany, co jest nośnikiem wartości takiego dzieła, odparł, że "w tym obszarze wykorzystuje się tokeny NFT, które są zapisem na blockchainie, czyli zdecentralizowanej sieci". - Dzięki temu, że ma pewne metadane, możemy określić, przez kogo został wytworzony i przez to mamy potwierdzenie, że to dzieło jest autentyczne - dodał. Zwrócił uwagę, że wśród nabywców tego typu dzieł można znaleźć bardzo znane osoby, jak Snoop Dogga, Eminema, Serenę Williams czy Justina Timberlake'a.