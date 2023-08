"To program wsparcia deweloperów. Natychmiast zaczęli podnosić ceny"

Dlaczego Polacy inwestują głównie w nieruchomości? Cezary Głuch, właściciel bloga independenttrader.pl, znany również jako "Trader 21", stwierdza w programie "Byk i niedźwiedź", że Bezpieczny Kredyt 2 procent realnie jest na 4,5 procent. Jego zdaniem "to program wsparcia deweloperów". – W dobrych czasach deweloperzy nabudowali bardzo dużo mieszkań i domów na sprzedaż i troszkę z tym utknęli w momencie, kiedy stopy procentowe zaczęły iść w górę. Rynek zamarł. Lobbowali skutecznie, żeby ten program się pojawił - powiedział Głuch. W momencie, kiedy program został przegłosowany w Sejmie, jak wskazywał rozmówca Mateusza Walczaka, deweloperzy natychmiast zaczęli podnosić ceny od 15 do 20 procent. Jego zdaniem "to pozwoliło im utrzymać wysokie marże, jakie mieli w poprzednich latach, i pozbyć się nieruchomości, z którymi utknęli".