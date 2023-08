Mieszkania w Dubaju tańsze niż w Sopocie? "Jest coraz więcej zainteresowanych"

Jak firmy budowlane mają zarabiać, skoro ceny materiałów idą mocno w górę? O tym Mateusz Walczak rozmawiał ze swoimi gośćmi w programie "Byk i Niedźwiedź" w TVN24 BiS i TVN24 GO. - Zetknęliśmy się z sytuacją, której nie przewidywały firmy, czyli z wojną, a wcześniej z pandemią - mówił Jan Styliński, prezes zarządu Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa. Zaznaczył, że "trudno było się spodziewać, jak duży będzie wzrost kosztów, wynikający z czynników, które miały charakter zewnętrzny". Jak wskazał, 5-procentowy limit waloryzacji wycen, wprowadzony kilka lat temu w umowach na realizację dróg i linii kolejowych, okazał się niewystarczający". Dodał także, iż 10 procent waloryzacji "to jest po prostu za mało". Rafał Dudkiewicz, prezes Pracodawców RP, został zapytany, czy 20 procent waloryzacji wycen, postulowane przez branżę, by wystarczyło. Odpowiedział, że "pozwoliłoby wyzerować kontrakty, czyli pokryć koszty, zakończyłoby się to bez zysku". - Choć mówimy o dwóch miliardach złotych, byłyby to z punktu widzenia państwa znaczące oszczędności. Gdyby trzeba było przetargi rozpisać na nowo, to dodatkowe koszty najprawdopodobniej przekraczałyby tę kwotę - stwierdził. Wskazał, że "mówimy o inwestycjach drogowych na wschodzie Polski, które mają znaczenie prorozwojowe, a także, po wybuchu pełnoskalowej wojny w Ukrainie, strategiczne".





Następnie w programie o cenach mieszkań w Dubaju. - Rynek w Dubaju zawsze był dynamiczny i w tej chwili obserwujemy przyrost ludności - mówiła Monika Pawłowska-Lukasz, agentka nieruchomości w Dubaju. Dodała, że rynek ten "jest bardzo dynamiczny' i "zawsze są kupujący oraz wynajmujący". Zwróciła jednak uwagę, że "w tym roku przewidywane jest, że ceny nieruchomości pójdą w górę o 30 procent w porównaniu z rokiem ubiegłym". Pytana o polski kapitał w Dubaju, odparła, że "jest coraz więcej zainteresowanych i przyczyniają się też do tego bezpośrednie loty". - Jest coraz więcej osób, których skłania brak podatków, gwarantowana pogoda i możliwość otrzymania wizy rezydenckiej. To są rzeczy, które ludzi przyciągają - powiedziała.