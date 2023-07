Odszkodowanie za zmarnowany urlop. Jakie prawa ma turysta na wypadek kataklizmu

Co mogą zrobić turyści, jakie mają prawa, gdy w miejscu ich wypoczynku ogłaszana jest ewakuacja? - To zależy od tego, jakiego rodzaju usługi turystyczne wykupiliśmy - zaznaczyła na wstępie mecenas Eliza Kuna. Tłumaczyła, że jeżeli wykupiliśmy tak zwane usługi pakietowe, czyli kompleksowe świadczenie turystyczne (wakacje all inclusive), to wtedy mamy prawo domagać się od naszego biura podróży, by zapewniło nam lokum zastępcze. - Biuro podróży ma obowiązek zapewnić nam nocleg zastępczy, hotel zastępczy, opłacić go, opłacić wyżywienie, a standard usług powinien być adekwatny do tego, który pierwotnie był wykupiony - wymieniała Kuna. W dużo gorszym położeniu są ci, którzy podróżują samodzielnie. - Jeśli hotel, w którym zarezerwowaliśmy miejsce, jest na przykład zamknięty, to oczywiście na bazie rozporządzeń unijnych mamy prawo domagać się zwrotu pieniędzy, ale to może być dłuższa i utrudniona procedura - mówiła prawniczka. Odnosząc się do ostatnich wydarzeń m.in. na Rodos powiedziała, że "praktyka ostatnich dni pokazuje, że biura podróży starają się wykupować dla swoich klientów miejsca" na terenach niezagrożonych kataklizmem. - Pamiętajmy o tym, że po powrocie przysługuje nam coś takiego jak odszkodowanie za zmarnowany urlop, bo niewątpliwie ten urlop jest zmarnowany. Pytanie tylko, co sądy powiedzą w przypadku "sprawcy" tych zdarzeń, bo do Boga, czy do losu trudno mieć pretensje i roszczenie odszkodowawcze. Sądy będą sobie odpowiadać na pytanie, na ile biuro podroży stanęło na wysokości zadania - wyjaśniała Eliza Kuna. Dodała, że jej zdaniem największe sznase na odszkodowanie mają osoby, które wyjechały już po wybuchu pożaru, bo biuro mogło ze względu na sytuację odwołać wycieczkę, ale jednak tego nie zrobiło. Prawniczka mówiła też, że przepis o nadzwyczajnych i nieprzewidzianych okolicznościach daje nam, jako turystom, podstawę do odstąpienia w trybie nagłym od usługi turystycznej.