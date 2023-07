Stopy procentowe pójdą w dół? "To nie jest najlepszy pomysł"

W "Byku i Niedźwiedziu" o stopach procentowych, kredytach oraz o stałym i zmiennym oprocentowaniu. Za chwilę może zmienić nam się rzeczywistość - stopy procentowe, które cały czas rosły, zatrzymały się, a na jesień mogą spaść. Czy ci, którzy wzięli niedawno kredyt hipoteczny o stałym oprocentowaniu, mają teraz jakieś pole manewru? - Zależy, co mają w umowach. W dużej części tego typu umów nie ma możliwości zamiany oprocentowania ze stałego na zmienne, choć zawsze można spróbować taki kredyt zrefinansować innym kredytem. To nie jest zabronione - mówił dziennikarz ekonomiczny Maciej Samcik, "Subiektywnie o Finansach". Rozmówca Jana Niedziałka zwrócił uwagę na to, że w przyszłości "trzeba będzie w Polsce wprowadzić stałe stopy procentowe". - Jesteśmy jednym z naprawdę nielicznych krajów, w którym prawie wszyscy mają kredyty o zmiennej stopie procentowej. Nawet kraje niespecjalnie bardziej od nas rozwinięte, potrafiły dużą część kredytów udzielać na stałej stopie procentowej. U nas to się nie udało - dodał. Samcik pytany o to, czy czeka nas obniżka stóp procentowych, odpowiedział, że "to zależy od tego, czy Rada Polityki Pieniężnej będzie kierowała się głównie czynnikami ekonomicznymi, czy politycznymi". - Pod kątem ekonomicznym, nie jestem przekonany, czy jesteśmy już w tym momencie, żeby należało te stopy procentowe obniżać. Mamy wciąż wysoką inflację bazową - powiedział.

W dalszej części programu ekonomista Marcin Klucznik z Polskiego Instytutu Ekonomicznego mówił o wynagrodzeniach w przedsiębiorstwach. - W przypadku mniej zarabiających pracowników, w ostatnich miesiącach i kwartałach, obserwowaliśmy większe wzrosty. Im mniej zarabiamy, tym większy wpływ na nasze wynagrodzenie ma pensja minimalna. Obecnie, wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw rosło w czerwcu o 11,9 procent rok do roku, natomiast wzrost pensji minimalnej był raczej zbliżony już do 20 procent - ocenił.