Gaz trochę potanieje, zapłacimy za to "trzynasty rachunek za prąd", po kieszeni mocno bije konsumentów i przedsiębiorców także wprowadzony podatek cukrowy. O potężnych wyzwaniach i zagrożeniach dla firm mówił w programie "Byk i Niedźwiedź" były wicepremier i były minister gospodarki Janusz Piechociński. Następnie o kondycji rynku nieruchomości Jan Niedziałek rozmawiał z Arturem Kazimierczakiem, ekspertem z Syrena Real Estate. Czy mamy rynek najemcy? - Dzisiaj myślę, że można tak powiedzieć. Wciąż mnóstwo Polaków inwestuje w mieszkania na wynajem, a mieszkania, które zostały zakupione dwa lata temu, w tej chwili wchodzą do najmu. Te mieszkania są w dobrym standardzie, są nowe, nieużywane – tłumaczy Kazimierczak. Na koniec odniósł się do zbiórki zorganizowanej przez jednego z przedsiębiorców na utrzymanie apartamentów.