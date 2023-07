Ceny na wakacje. Polska nie należy do najtańszych

W "Byku i Niedźwiedziu" w TVN24 BiS i TVN24 GO o wakacyjnych cenach. Polska w zestawieniu PNB Parbias nie wypada zbyt korzystnie. Skąd taka drożyzna? Redaktor serwisu Fly4free.pl Mariusz Piotrowski nie jest zdziwiony, ponieważ dane "niewiele się zmieniły w stosunku do lat poprzednich". - Spokojnie w końcówce lipca da się upolować bilety z Polski do Chorwacji w cenie od 500 złotych w obie strony na tydzień. Jak na sezon wakacyjny, to dobra cena - ocenił. Rozmówca Jana Niedziałka wskazał, że ze względu na ceny biletów lotniczych, najbardziej opłaca się polecieć do Włoch. - To są rzędy 600-700 złotych w obie strony za osobę w najbardziej sensowych wakacyjnie terminach - połowie sierpnia - mówił Piotrowski.

W programie także o termomodernizacji domów. Skąd na to wziąć pieniądze i z jakich ulg można skorzystać? Zdaniem redaktora naczelnego serwisu Termomodernizacja.pl Jarosława Guzala warto zgłosić się do gminy. - Są gminy, które podpisują z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej specjale umowy w ramach programu "Stop Smog", które pozwalają dysponować pewnym zasobem na ten cel - wskazał. Rozmówca Jana Niedziałka wyjaśnił, że "w momencie, gdy się zainteresujemy, czy mamy możliwości, kolejnym krokiem będzie przystąpienie do dedykowanego programu flagowego 'Czyste Powietrze'". - Program oparty jest na trzech progach finansowych. W zależności od tego, na jaki próg się łapiemy, na takie finansowanie możemy liczyć. Program "Czyste powietrze" jest tak ustalony, żeby wspierać tych, którzy najmniej zarabiają - dodał.