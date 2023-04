"Krok do przodu". Kiedy roboty zaopiekują się pacjentami?

XV Europejski Kongres Gospodarczy (EEC) był kolejną odsłoną największej imprezy biznesowej w Europie Centralnej. Podczas wydarzenia prowadzone były liczne panele dyskusyjne, prezentacje oraz spotkania na temat m.in. gospodarki, transformacji sektora energii czy szeroko pojętego biznesu. Jedna z prelegentek, prof. Joanna Jaworek-Koriakowska z Centrum Doskonałości Sztucznej Inteligencji AGH, w programie "Byk i Niedźwiedź" w TVN24 BiS i TVN24 GO mówiła o pracach nad AI. Zdaniem rozmówczyni Jana Niedziałka, sztuczna inteligencja może być zastosowana między innymi w opiece zdrowotnej – zaczynając od diagnostyki obrazowej, poprzez na przykład rehabilitację, opiekę nad pacjentem w szpitalu i później w monitorowaniu jego parametrów życiowych. – Robotyka w tym obszarze, dzięki zastosowaniu sztucznej inteligencji, poczyniła ogromny krok do przodu. Roboty, które dawniej wykonywały tylko powtarzające się operacje, obecnie mogą sprawdzać, czy dany produkt zawiera błędy, wady i czy został poprawnie wykonany – wyjaśniła Jaworek-Koriakowska. Podkreśliła, że diagnostyka będzie lepsza, ponieważ AI będzie wspierało lekarzy w przeglądaniu dużych ilości danych pacjentów. Ponadto według gościni, warto także pochylić się w aspekcie sztucznej inteligencji nad obszarem cyberbezpieczeństwa. Następnie Mirosław Proppé, prezes WWF w Polsce, mówił o tym, czy samochody elektryczne są faktycznie lepsze dla środowiska. Co by było, gdyby autobusy przerobić na elektryki?