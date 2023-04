Energetyka jądrowa w Polsce zyskuje potężnego sojusznika. Dlaczego warto inwestować?

Amerykańskie instytucje deklarują 4 miliardy dolarów wsparcia dla projektu instalacji w Polsce małych reaktorów modułowych opartych na technologii SMR. - To jest nowa technologia, która w razie komercjalizacji jest ciekawym rozwiązaniem czy to dla firm, czy samorządów - mówił w programie "Byk i Niedźwiedź" Wojciech Jakubik, redaktor naczelny BiznesAlert.pl. Jak zaznaczył, "takie elektrownie mogą dawać energię, ale także ciepło". Wyjaśnił również, że "optymistycznym elementem tej technologii jest fakt, że jest zminiaturyzowaną technologią zwykłego, dużego reaktora". Jakubik zwrócił jednak uwagę, że "energetyka jądrowa to nie jest handel marchewkami i zawsze jest potrzebne wsparcie państwa - czy to regulacyjne, czy administracyjne". Jego zdaniem budowa tego typu elektrowni jądrowych może być dobrym biznesem, ponieważ "droga energetyka jądrowa, także ta w małej skali, zwraca się potem w stabilnych dostawach energii bez emisji dwutlenku węgla". - Kryzys energetyczny pokazuje, że trzeba inwestować w stabilność, a polityka klimatyczna pokazuje, że trzeba zmniejszać emisje dwutlenku węgla także z powodów ekonomicznych - powiedział Wojciech Jakubik.





Następnie w programie o umacniającym się względem dolara polskim złotym. Jak zaznaczył Rafał Bogusławski (Analizy.pl) "złoty zawsze zyskuje, kiedy jest lepsza atmosfera na rynkach światowych, jeżeli mówimy o ryzykownych aktywach". - W ostatnim czasie mamy też osłabienie dolara i zazwyczaj jest tak, że złoty umacnia się bardziej, niż większość zakładała wcześniej - tłumaczył. Według niego jednak nie będzie to trwało w nieskończoność. Według założeń Bogusławskiego "jeszcze przez pewien czas złoty może się umacniać, ale w dłuższej perspektywie to przede wszystkim inflacja w Polsce będzie tym czynnikiem, który sprawi, że zacznie słabnąć".