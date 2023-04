Najbogatsi unikają płacenia podatków. Zbliża się podatkowa rewolucja

Były martwe ekrany, potem była koncesja TVN24, a teraz jest sięgnięcie po wszystkie kanały TVN-u, sięgnięcie, jednym słowem, po pilota – tak o ostatnich zdarzeniach, z którymi borykały się wolne media, mówił niedawno Edward Miszczak. - Ta decyzja prawdopodobnie nie była przemyślana z punktu widzenia konsumenta. Warto budować wspólną wartość przez dialog i wykorzystanie wzajemnych doświadczeń, wiedzy i myślenia o konsumencie. Jeśli to się zdarzy, to prawdopodobnie, będzie to jeden z kroków, który polepszy atrakcyjność rynku polskiego – powiedziała w rozmowie z Janem Niedziałkiem Dorota Żurkowska, członkini Zarządu w Warner Bros. Discovery w Polsce. Zdaniem Żurkowskiej taka decyzja "zwiększy poczucie bezpieczeństwa, że wszelkie inicjatywy legislacyjne biorą pod uwagę biznes, a nie są wprowadzane przeciw biznesowi".

W "Byku i Niedźwiedziu" również o podatku dla najbogatszych. Ponad 30 norweskich miliarderów i multimilionerów opuściło w 2022 roku Norwegię po tym, jak centrolewicowy rząd podniósł podatek dla najbogatszych. – To nie jest duże obciążenie dla kogoś, kto jest bardzo bogaty – ocenił prof. Paweł Wojciechowski, ekonomista i dyplomata. Zdaniem eksperta "istnieje presja społeczna, żeby wyrównywać nierówności". – Stąd wiele państw takie podatki narzuciło – uzupełnił.