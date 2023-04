Spalinowe kontra elektryczne. "Drożeją z taką prędkością, że wszyscy łapią się za głowę"

Próby oszustwa, wyłudzenia danych i pozbawienia nas pieniędzy z konta są coraz częstsze. Metody są dostosowane do tego, jak zmienia się rzeczywistość. Dlaczego oszuści i złodzieje mają dostęp do naszych telefonów i maili? Co możemy zrobić, żeby nie byli tak swobodni w swoim działaniu? O tym w programie "Byk i Niedźwiedź" w TVN24 BiS Jan Niedziałek rozmawiał z Piotrem Mieczkowskim, dyrektorem zarządzającym Fundacji Digital Poland. W dalszej części programu o samochodowej rewolucji po 2035 roku mówił Kacper Jeneralski z TVN Turbo. Unia stawia na auta elektryczne, nie będzie możliwości rejestrowania samochodów spalinowych. Używanymi dalej będziemy mogli jeździć. Jak mówił Jeneralski, "samochodami elektrycznymi fajnie się jeździ", ale "nie są one ekologiczne". Zaznaczył jednocześnie, że nadal są one niedoskonałe. - Wszystko zależy od tego, jaka technologia nam się pojawi i czy nas w ogóle będzie stać na samochody, bo w tej chwili drożeją z taką prędkością, że wszyscy łapią się za głowę - dodał Jeneralski. Jego zdaniem obecnie producenci samochodów "robią dobrą minę do złej gry". - Niektóre firmy deklarują, że faktycznie przestawią się wyłącznie na samochody elektryczne, inne chcą to jakoś dywersyfikować, ale w kuluarach mówią, że to jest trudna sytuacja i to nie jest dla nich idealne rozwiązanie. Samochody elektryczne są dla nich jednak problemem - powiedział Jeneralski.